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17 Şubat 2017 Cuma
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    • Balıkesirli emekli eğitimci sağlık sorunlarına Bolu’da şifa buldu

    Tıp literatüründe eşine az rastlanan hastalığa cerrahi müdahaleyle çözüm

    17 Şubat 2017 Cuma 13:52
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    Balıkesirli emekli eğitimci sağlık sorunlarına Bolu’da şifa buldu

     Tedavi için Balıkesir’den Bolu’ya gelen emekli eğitimci Bahar Göktaş, tıp literatüründe eşine az rastlanan “toplardamarda (femoral venöz) anevrizma” teşhisiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde cerrahi müdahale geçirdi. Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Raşit Önoğlu tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde gerçekleştirilen ciddi operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuşan 65 yaşındaki emekli eğitimci yürüyerek hastaneden taburcu oldu.

     Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi sağlıktaki başarılı çalışmalarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzzet Baysal Devlet Hastanesi bu kez de önemli bir cerrahi operasyonla gündeme geldi.

    Balıkesir’de yaşayan 65 yaşındaki emekli eğitimci Bahar Göktaş, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği cerrahi operasyonun ardından kendisinde baş gösteren bir başka rahatsızlığı nedeniyle Bolu’ya gelerek İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne başvurdu. Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği’nde Op. Dr. Raşit Önoğlu, tarafından muayene edilen Göktaş’a yapılan araştırmaların ardından eşine az rastlanan “toplardamarda (femoral venöz) anevrizma” teşhisi kondu. Kalp hastalığı nedeniyle daha önce ameliyat geçiren ve bu nedenle ilaç tedavisi süren Göktaş, Köroğlu Ünitesi’nde gerçekleşen ciddi cerrahi müdahale sonunda yeniden sağlığına kavuştu.

    YÜKSEK RİSKLİ CERRAHİ MÜDAHALE SONUNDA HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Bolu’da sağlığına kavuşan emekli eğitimci Göktaş, yaptığı açıklamada, “Balıkesir’in Akçay İlçesi’nde yaşıyorum. Bir süredir sağlık sorunlarım vardı. Bolu’da yaşayan kızım bu kentteki sağlık yatırımlarıyla ilgili olumlu anlatımlarda bulunuyordu. Bunun üzerine Akçay’dan Bolu’ya geldim. Kızımla birlikte İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne başvuruda bulundum. Kalp Damar Cerrahı Raşit Bey’e muayene oldum. Sonrasında cerrahi müdahale önerildi, kabul ettim. İnanması güç ama sadece 20 dakika süren kasık bölgesindeki ameliyatımın ardından yürüyerek hastaneden taburcu oldum. Gerek doktorumuz Raşit Bey, gerekse de hastane personellerimizin ilgisi beni oldukça memnun etti. Sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktorum Raşit Bey’e ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

    TIP LİTERATÜRÜNDE EŞİNE AZ RASTLANAN HASTALIĞA CERRAHİ MÜDAHALELİ ÇÖZÜM

    Köroğlu Ünitesi’nde gerçekleşen başarılı cerrahi müdahale hakkında açıklamada bulunan Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Raşit Önoğlu ise, yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “Hastamıza 6 ay önce başka bir merkezde çift kalp kapağı değişimi yapılmış. Bu ameliyat sonrası kasık bölgesinde şişlik gelişmiş. Kalp ameliyatları sonrası, kasıklarda normal karşılayabileceğimiz şişlikler oluşur. Bu şişlikler, ya kan oturmasına bağlı olarak gelişir ya da atardamarda bir balonlaşma dolayısıyla oluşur. Atardamarlarda balonlaşmaya sıklıkla rastlarız. Ancak bu hastamızın atardamarın da değil, toplardamarında bir balonlaşmayla karşılaştık. Bu nadiren karşılaştığımız bir durum. İlk ultrason çekimlerinde hastanın kasık bölgesinde basit bir kist olduğu düşünüldü. Sonrasında ayrıntılı incelemelerde, bunun toplardamar kökenli kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu hekimin ve radyologlarında tanı koymada zorlandıkları bir durum. Cerrahi olarak atardamarlardaki işlemler daha basit. Ama toplardamara ve toplardamardaki balonlaşmaya işlem yapmak cerrahi olarak daha riskli. Bu hastamız açısından ciddi bir cerrahi müdahale gerekiyordu. Öyle ki hastamız hem kalp kapağı ameliyatı olmuş biriydi, hem de ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorundaydı.”

    HASTA, YÜKSEK RİSKLİ CERRAHİ MÜDAHALENİN ARDINDAN ERTESİ GÜN YÜRÜYEREK HASTANEDEN AYRILDI

    Op. Dr. Önoğlu, açıklamalarının devamında ise, “Daha sonra lokal anestezi yöntemiyle ve birazda sakinleştirici yardımıyla kasık bölgesinden girilerek yaklaşık 20 dakikalık cerrahi bir müdahaleyle toplardamarı balonlaşmadan arındırdık ve toplardamardaki hasarı giderdik. Cerrahi müdahale sonrası hastamızda herhangi bir olumsuzluk ve yürüme problemi yaşanmadı. Görüldüğü üzere hastamızın sağlık durumu oldukça iyi” diye konuştu.

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