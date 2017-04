HABER: Esra Öztürk

09-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olan ve konsepti, “Arts in the Age of Transformations / Dönüşüm Çağında SANAT” olarak belirlenen 3. Marrakech Sanat Forumu’na farklı ülkelerden seçilmiş çok sayıda sanatçı ve akademisyen katılacak.. Etkinlik her yıl düzenli olarak, “Fas Yaratıcılık ve Medeniyet Derneği” tarafından düzenlenmektedir..

”3. MARRAKECH, UYGARLIK ve MEDENİYET DİYALOĞU İÇİN ULUSLARARASI SANAT FORUMU” süresince sanatçılar, sanatın çeşitli dallarında eserler üretecek, çeşitli workshop çalışmaları ve seminerlere katılıp, bölgeyi tanıtıcı geziler, Kuzey Afrika kültür ve sanatıyla ilgili müze ziyaretleri, tiyatro ve konser etkinlikleri izleyecek.. Bu yıl ki onur konuğu ITALYA olarak belirlenen Forum, 13 Mayıs’ta yapılacak final sergisiyle son bulacak..

Ressam Şenol SAK Forum’da, dünyanın değişik ülkelerinden gelen çok sayıda sanatçı ile beraber yapacağı değişik sanatsal üretim çalışmalarının yanı sıra, kuzey Afrika ve diğer konuk ülke sanatı ve sanatçılarını da tanıma fırsatı bulacağını, foruma katılacak sanatçılar arasında zengin bir etkileşimin olacağı önemli bir sanatsal organizasyona, bir Türk sanatçısı olarak davet edilmiş olmaktan mutlu olduğunu ifade etti..