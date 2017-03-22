Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yasadışı su ürünleri avcılığı İle mücadele gece gündüz devam ediyor. İlimiz Merkez İlçe, Gölköy Baraj Gölü ve çevresinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekibinden Su Ürünleri Mühendisi Mukadder Güler ve Fikret Özcan ,Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve ASOF Başkanı M.Serkan İNANÇ ve ekiplerinin katkılarıyla yaptığımız kontrol ve denetimde göl yüzeyi botla tamamen tarandı.

Barajda ağ ile yasak dönemde avcılığın yasak olmasına rağmen ağ ile yasadışı avcılık yapan kişi veya kişilerin baraj gölüne atmış oldukları sahipsiz yaklaşık 500 metre boyunda ağlar denetim ekipleri tarafından çekilmiş ve canlı olan balıklar tekrar doğal ortamlarına bırakıldı. Yasadışı balık avcılığıyla ilgili İl Müdürlüğümüzün kararlı mücadelesi devam edecektir denildi.



