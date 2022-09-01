Balıklar tezgâhlarda yerini aldı ama!

Haber: Uğur Balaban

Balıkçılar dün akşam itibariyle Vira Bismillah diyerek, teknelerini denizlere dümen çevirdi. Açılan sezon öncesi, özellikle palamut balığının denizlerde bol olması beklenirken, bu beklenti istenilen düzeyde olmadı. Geçtiğimiz yıl tanesi 40 lira olan palamut yeni sezonda tanesi 75 liradan satışa sunulmaya başladı. Öte yandan yine geçtiğimiz sezon tezgâhlarda 50 lirayı bulan hamsi ise yüzde 100 zamlanarak kilosu 100 liradan satılmaya başladı.

BOLUYA BALIKLAR EREĞLİ’DEN GELİYOR

Sezon açılışında balık çeşitlerinin ve bazı balıkların az olduğunu vurgulayan Bolu Balıkçısı işletmecisi İlhan Başaran, “Sezonun ilk günü olduğu için şu anda fiyatlar yüksek. Ama, balık bollaştıkça fiyatlarda düşecektir. Bolu halkı bu sezon bol balığa doyacak inşallah. Az çıkarsa sıkıntı olur. Ete ulaşamayan vatandaşlar, balığa rağbet gösterecek gibi. Şu anda balık turfanda durumunda. Bolu’ya balıklar Karadeniz Ereğli’den geliyor” dedi.

İŞTE BOLU PAZARINDA BALIK FİYATLARI

Balık sezonun açılmasıyla birlikte tezgâhlardaki yerine alan balık fiyatları şu şekilde oldu; hamsi kilosu 100 lira, palamut tane 75 lira, istavrit kilo 50 lira, çupra ve levreğin kilosu 150 lira.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022, 15:26