Balım, sağlığına kavuştu

Haber: N. Halid Altundal

Gerede ilçesinde bir köpeğin yürüyemediğini gören Uğur Arslan, durumu Bolpati Derneğine bildirdi. Hemen harekete geçen Bolpati Derneği, hasta köpeğin ilk olarak videolarını Bolu’daki ve Ankara’daki veterinerlere gönderdi. Raşitizm hastalığı olduğu öğrenilen köpek, daha sonra ameliyat edildi. Bolpati Derneğinden yapılan açıklamada tedavisi tamamlanan hasta köpeğin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

“VETERİNER HEKİMLERİMİZ YÖNÜNDEN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Balım adlı hasta köpekle ilgili bilgiler veren Bolpati Derneği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Balım canımız 29 Mayıs'ta Gerede’den Uğur Arslan tarafından ihbar edildi. Gelen video ve fotoğraflar bizi çok üzdü. Hasta ve çok ürkek bir candı. İki ön bacağı da deforme olmuş ve patilerinin dış kısmına basıyordu. Muhtemelen horlanmış ve insanlar tarafından da iyi muamele görmemiş. Bu yüzden ürkek ve güvensizdi. İlk olarak videolarını Bolu’daki veterinerlerimize ve Ankara’daki büyük bir klinikte görev yapan veteriner hekimlere gönderdik. Bu konu çok önemli ki veteriner hekimlerimiz ilaç tedavisi ile iyileşmesinin mümkün olacağını söylerken Ankara’daki hekim ameliyatın şart olduğunu söyledi. Bolu olarak veteriner hekimlerimiz yönünden çok şanslıyız. Kendilerine sonsuz teşekkürler ederiz. Canımızın hastalığı raşitizm. İyi beslenmediği için vitamin eksikliğinden bu hale gelmiş. Uğur bey Balım’ı koruma altına aldı. Gerede’deki dernek üyemiz Gülçin Kurnaz ile bağlantı kurduk ve kendisi kuzumuza en iyi mamadan temin etti. Bolpati Derneğinin Kurucu ve yöneticilerinden Selim Yılmazer ve eşi Nilüfer Hanım Gerede’ye gidip canımızı aldılar. Onun masum güzel gözlerini görür görmez adi Balım olsun demişler.”

“ŞİMDİ SIRADA ONA GÜZEL BİR YUVA GEREKİYOR”

Balım adlı köpekte aynı zamanda uyuz ve mantar başlangıcı da olduğunu belirten Bolpati Derneği açıklamasında, “Maalesef dernek olarak maddi yetersizlikler içindeyiz. İsterdik ki böyle canlarımız için bir yerimiz olsun, orada bakalım. Bolu Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile sürekli irtibat ve yardımlaşma içindeyiz. Merkezin Müdürü Emrah Güler’le uyum içinde Bolu’daki canlar adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Balım kuzumuz da hastaneye alındı. Selim Yılmazer arkadaşımızın hakkı ve emeği çok büyük. Her gün Balım’ın vitamini, mamasını kendi bizzat verdi. Yaralarına merhem sürdü. Emek ve yemek bir yana en çok da sevgisini verdi. O ürkek o hasta can gitti, yerine hoplayıp zıplayan, sağlıklı ve mutlu bir can geldi. Balım şu anda çok mutlu. Biz de mutluyuz. Şimdi sırada ona güzel bir yuva gerekiyor. Emeğimiz olan her canda yüreğimiz kalsa da onları yeni yuvalarında sağlıklı ve mutlu görmek en büyük dileğimiz. Bize ihtiyacı olan çok kuzumuz olacak. En büyük hayalimiz Bolu’daki güzel yürekli insanlarla birlikte Bolu’nun hayvanlar için cennet olması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz” dedi.