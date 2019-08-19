Haber: C. Kutay AYKAN

Balık sezonunun açılmasına az bir süre kala ilimizin doğal ve suni göllerinde yetişen aynalı sazan balıkları görenleri şaşkına çeviriyor. Seben Göletinde yakalanan 10 kiloluk dev aynalı sazanın kilosu 20 liradan satışa sunuldu.

Bolu Balık Pazarında dev aynalı sazan balığını satışa sunun İlhan Başaran, “Göletlerimizde doğal ortamda dev aynalı sazanlar yetişiyor. 10 kiloluk aynalı sazan balığını gören vatandaşlar, balina gibi büyük esprisinde bulunuyorlar. Şu anda balık sezonu açılmadığı için aynalı sazan balığına rağbet fazla miktarda” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 13:25