Balkan Kupası Arkut’ta başladı

Haber: BMA

Türkiye Kayak Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Balkan Kupası Arkut Dağı’nda start aldı. Yarışlara katılan ülkeler ise gözlerini Arkut Dağı Kayak Merkezi’ne çevirdi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Arkut Dağı’nda düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Balkan Kupası’na; Türkiye, Hırvatistan, Arjantin, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, ve Sırbistan olmak üzere toplamda 9 ülkenin Milli Takımları katılıyor. Balkan Kupası’nın ilk gün yarışları başladı. Yarışlar; Cuma ve Cumartesi günleri saat 10.00-12.00 arası Arkut Dağı’nda devam edecek. Madalya Töreni ise Cumartesi günü yapılacak yarışların ardından Arkut Dağı Kayak Merkezinde 11.30-12.30 saatleri arasında yapılacak.