Yarışmalar sonrasında düzenlenen ödül törenine; Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal,Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Kayak Federasyonu Üyesi Oktay Başyiğit, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı, Teknik Kurul Üyeleri ve Kayak Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Haydar Çetinkaya katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren sporcuların madalyalarını Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Kayak Federasyonu Üyesi Oktay Başyiğittakdim etti.

Doğa harikası Gerede Arkut dağında 07 Ocak 2017Cumartesigünü başlayan ve 2 gün süren Kayaklı Koşu Balkan Kupası Müsabakalarına Türkiye başta olmak üzereHırvatistan ve Bulgaristan’danyaklaşık 30 sporcu katıldı.

Bayanlar 5 km yarışmasında üçüncü sırada Geredeli sporcumuz Ayşenur Duman yer alırken, erkekler 10 km yarışmasında 2. Sırada Hamza Dursun 3. Sırada Ömer Ayçiçek yer aldı. Gerede'de düzenlenen uluslararası kayaklı koşu organizasyonu otoritelerden de tam not alırken, yurt dışından gelen misafirlerin memnun ayrıldığı gözlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, böyle önemli bir müsabakanın Gerede’nin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağının altını çizerek, ‘’Şehrimiz ve kayak merkezimiz böyle müsabakalar için hazır.Kayaklı Koşu Balkan kupasınıhiçbir aksilik olmadan tamamladık.Milletvekilimiz Fehmi Küpçü ile birlikte Arkut Dağı’nın gelişimi ve daha büyük organizasyonların yapılabilmesi için mücadele edeceğiz. Organizasyonların sürekli ilçemizde yapılması için çalışacağız, biz Belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya, Belediyemiz imkânlarını sunmaya hazırız, bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum ” dedi.