Balkonda alevler içinde kaldı

Haber: Ceylan Beykoz

Yangın, saat 12.30 sıralarında Hitit Sokak, Tüccarlar Apartmanının 1.katında meydana geldi. Balkonda bulunan koltuk henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevlendi. Apartmanın balkonunda dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yakın olan itfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi balkonda yaptı. Koltuğun tekrar alevlenmesi üzerine itfaiye ekipleri ve ev sahibi, balkondan aşağı koltuğu atarak yerde söndürdü.

Balkonda maddi hasar meydana gelirken çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.