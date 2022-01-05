Balta ve kazmayla saldırmışlardı

Haber: C. Kutay Aykan

2018 yılında Mudurnu ilçesine bağlı Gelinözü köyünde oturan Hamdi Çırakoğlu ile karısı Türkan Çırakoğlu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları olan İsmail Çırakoğlu’nun evine giderek, balta ve kazma ile saldırı bulunmuş. Saldırı sonrası İsmail Çırakoğlu’nun kulağının kopmasına ve ayağının kırılmasına neden oldukları gerekçesiyle karı koca hakkında dava açılmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4 yıldır sürün davada, “Hakaret ve kasten yaralama” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hamdi Çırakoğlu ile karası Türkan Çırakoğlu, olay tarihinde olay yerine gelen jandarmaya; “Öldürdük geberesiceyi. Arka tarafta yatıyor, gidin bakan. Geberemedi gitti, beter olsun. Malımızda gözü vardı zaten” dediği öğrenilirken, kara koca bu güne kadar katıldıkları duruşmalarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, akrabalarının kendi arazilerinin etrafını telle çevirip, mallarına el koyduklarını söylemişlerdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4 yıldır süren davanın Perşembe günü görülecek duruşmasının karara bağlanması bekleniyor.