Baltalı köyünde yangın

Haber: N. Halid Altundal

Çaydurt mevkiinde bulunan Baltalı köyünde Nihat Bayram’a ait samanlıkta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bolu Belediyesi İtfiaye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.İtfaiye ekipleri samanlık yanındaki ahıra da sıçrayan yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Güçlükle kontrol altına alınan yangın nedeniyle samanlık, ahır, traktör, taksi ve römork tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.