HABER: Kasım ŞAHİN

Bir ihbarı değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Bürosu ile jandarma ekipleri Çaygökpınar köyünde ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Ekipler Ercan A, Yücel D, Emre A ve Adil Ö isimli dört kişiyi son çaldıkları şahin marka aracı parçalarken suçüstü yakaladı.

Parçalanmak üzere olan araç sahibine teslim edilirken, adreste bulunan çok sayıda parçalanmış araç kamyonetle yediemin otoparkına çekilirken, zanlıların asayiş şubesindeki ifadelerinin alınmasının ardından Savcılığa sevk edildiler.