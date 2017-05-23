Haber: BMA

Tarihi Gülezler Konağı’nda düzenlenen BAMER Söyleşilerinin konuğu olan Kıbrıs, Türk şiirinde Bolu’yu anlatan şiirlerden örnekler verdi. Şiirimizde Bolu’yu konu alan ilk örneği Köroğlu’nun verdiğini belirten Kıbrıs, Cumhuriyet döneminde ise 1945 yılında Hereke’den Zonguldak’a giderken Yol Türküleri şiirini kaleme alan Orhan Veli’nin şiirin büyük bölümünü Bolu’ya ayırdığını söyledi.

Kıbrıs, şiirin Bolu’yu anlatan bölümünün “Benden selam olsun Bolu Beyi’ne” dizesiyle başladığını kaydederek, “Hey, hey! Hey dağlar, hey dağlar, Bolu’nun dağları, hey!; Savulun geliyorum, hey Bolu beyleri!; Bu dağlardan geçmedinse; Bu sulardan içmedinse; Yaşadım deme be, ahbap; El dayanmaz, diş dayanmaz pınar başlarında; Kavaklar yatar boylu boyunca… Gerede’nin yolu; Reşadiye gölü; Bir göl ki; İnsanın şair olup şiir söyleyeceği geliyor” mısralarının yer aldığı şiiri okudu ve şiirle ilgili açıklamalarda bulundu. Kıbrıs, büyük şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın da Bolu’nun doğasından etkilenerek şiirler yazdığını örnekler vererek anlattı.