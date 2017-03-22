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22 Mart 2017 Çarşamba
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    • BAMER’de Nevruz’un Önemi Ele Alındı

    Türk dünyasının ortak değeri Nevruz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER ev sahipliğinde Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve il müdürlükleri iş birliğiyle düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

    22 Mart 2017 Çarşamba 12:57
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    BAMER’de Nevruz’un Önemi Ele Alındı
    Haber: BMA
    Bolu’da Nevruz kutlamaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER ev sahipliğinde Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve il müdürlükleri ile birlikte düzenlenen etkinlikler ile gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında BAMER’in tarihi Gülezler Konağı’nda düzenlediği ve Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’ın verdiği konferansta, Nevruz’un tarihimizdeki ve kültürümüzdeki önemi ele alındı. 
    Konferansa, Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, BAMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Azize Yasa ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
    12 hayvanlı Türk takvimine göre yılın ilk günü olan Nevruz’un Anadolu’da Mart 9’u, sultan navruzu, navruz olarak bilindiğine dikkati çeken Yılmaz, tabiat bayramı olarak nitelenen Nevruz’un tarihi bir gelenek ve tabiatın canlanışı, yeniden doğuşu olduğunu söyledi.
    Türk dünyasıyla bütünleşme anlamında son dönemde Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelerde önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Yılmaz, “Örneğin ülkemizde yayın anlamında Nevruz külliyatımız yapıldı. Bu, Türkiye için çok önemli ve bu çalışma aynı zamanda Türk dünyasına da model oldu” dedi.
    Nevruz’a dünyanın yaratıldığı gün gibi dini göndermeler de yapıldığını örneklerle anlatan Yılmaz, “Bunlarla birlikte nevruz makamları var. Osmanlı’da nevruziye geleneği var. Nevruz günü şairlerin nevruziyeler yazarak sultanlara hediye ettiklerini biliyoruz. Aynı zamanda halk kültüründe de ozanlar tarafından nevruz günü söylenen nevruziye geleneği var. Nevruz Bayati, Nevruz Bûselik, Nevruz Nevâ, Nevruz Hicaz gibi makamlar oluşturmuşuz. Acemaşirân makamına Nevruz makamı adı verilmiş” diye konuştu. Program, konuk akademisyene hediye takdiminin ardından son buldu.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Dünyasının, Ortak, Değeri, Nevruz

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