“Bana küfür ediyorlar mı bilmiyorum”

Haber: C. Kutay Aykan

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun; “2023’e doğru şehir buluşmaları” kapsamında Bolu programına katılan Bolu Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Zerrin Yavuz ile sohbet ederken objektifimize takıldı. Bir hayli zayıfladığı gözlemlenen Yılmaz; “Seben’in Alpagut yaylasında hayatımı sürdürüyorum. Yayla havası iyi geldiğinden biraz kilo da verdim” şeklinde konuştu.

ÖZCAN’I DEĞERLENDİRDİ

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ise eski Başkan Yılmaz şunları söyledi; “Başkanlığım sona erdiğinden beri Bolu halkıyla iç içeyim. Kimisi tokalaşıyor, kimisi hatır soruyor, kimisi de arabadan klakson çalıyor. Ama arkamdan klakson çalıyor. Küfür mü ediyor yoksa selam mı veriyor bilmiyorum. Ben Bolu’yu modern bir şehir yapmak istedim, ama şimdi böyle bir uğraşı görüyor musunuz” açıklamasında bulundu

İLERİYE BAKIYORUZ

3 dönem Bolu Belediye Başkanlığı yapan ve koltuğunu CHP eski Milletvekili Tanju Özcan’a kaptıran Alaaddin Yılmaz, daha sonra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile birlikte görüntülendi. Yılmaz’a sorduğumuz, ‘Birlikte nereye bakıyorsunuz böyle’ sorusuna Yılmaz, “İleriye bakıyoruz. Bakmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.