Bana ve çocuklarıma zarar verirse sorulusu o!

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde adam yaralamak suçundan tutuklu yargılanan E.K. ile İ.P.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede söz alan mağdur eş A.K.’nin mahkeme heyetinden, “Kocamı tahliye etmeyin. Benim bundan sonra ki hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Şayet onu serbest bırakırsanız, hem bana hem de çocuklarıma zarar verebilir. Şayet tahliye olursa ve çocuklarımın başına bir şey gelirse, sorumlusu kocam E.K’dir. Sürekli olarak cezaevinden bana tehditler yağdırıyor. Korku içersindeiz” diyerek mahkeme heyetinden ricada bulundu.

Eşinin söyleri üzerine söz alan koca E.K.’de savunmasında; “Eşimin benden yana şüphesi olmasın. Kendisinden özür dilerim. Yaralama olayına beni İ.P. yöneltmiştir. Ne kendisine ne çocuklarıma hiçbir zarar vermeyeceğime dair söz veriyorum” dedi. Mahkeme heyeti, her iki sanığında tutukluluk halinin devamına, davanın eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Mağdur genç kadın bu karar üzerine rahat bir nefes aldı.