Bandomuz, ilimizi temsil ediyor

Haber: Aysun Beykoz

10 farklı bando takımından oluşan 324 bandocu İstiklal Marşı'nı çaldı Bursa'da ilk kez bando festivali düzenlendi Bursa'da ilk kez düzenlenen 'Çok Milletli ve Çok Sesli Bursa Uluslararası Bando Festivali'ne 10 bando ekibinden 324 bandocu katıldı.

Bursa'da ilk kez bando festivali düzenlendi

Bursa'da ilk kez düzenlenen 'Çok Milletli ve Çok Sesli Bursa Uluslararası Bando Festivali'ne 10 bando ekibinden 324 bandocu katıldı. Festivalin açılışı 324 bandocunun İstiklal Marşı'nı çalması ile başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk defa organize edilen Uluslararası Bando Festivali, Atatürk Anıtı'nda 9 bando takımının çaldığı İstiklal Marşı ile başladı. Bandocular, Ünlü Caddesi'nden, Cumhuriyet Caddesi ile kortej devam etti. Festivalin açılış konuşmaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda yapıldı. Azerbaycan Ordusu Bandosu ve Moldova Milli bandolarının yanı sıra İstanbul, Edirne, Gaziantep, Bolu, Gemlik ve Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Bursa Büyükşehir belediyelerinin bandoları festivalde yer aldı. 3 Ekime kadar sürecek olan Bando Festivali'nde, ekipler, Bursa'nın çeşitli noktalarında ve ilçelerinde konserler düzenleyecek.