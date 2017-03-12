Haber: Kasım ŞAHİN

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF tarafından 19 Temmuz tarihinde kapatılan ve el konulan Bank Asya Bolu Şubesi içerisinde bulunan elektronik malzemeler Aralık ayında Ankara’dan gelen TMSF yetkililerinin gözetiminde bir kamyonete yüklenerek Ankara’ya götürülmüştü. Dün sabah da banka içerinde bulunan mobilya aksamları kamyonetlere yüklenerek taşındı.

TMSF Genel Müdürlüğünde görevli bir müdürün gözetiminde gerçekleşen taşıma işlemleri ardından mobilyalar ve masalar bilinmeyen bir yere götürülürken, taşınma işlemlerini yapan görevliler fotoğraflarının çekildiğini fark edince tepki gösterdiler. Ayrıca, bankanın tabelasının da söküldüğü gözlerden kaçmadı.