Haber; Kasım ŞAHİN

Cumartesi akşamı yaşanan alarm olayı şube çevresinde oturan vatandaşlarında tedirgin olmasına neden oldu. 155 Polis imdat telefonuna şubenin alarmının çaldığını bildiren çok sayıda vatandaş şube önüne gelerek polisin araştırmasını meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık bir saat çevreyi araştıran polis şube yetkililerini banka şubesine çağırarak içerinin de kontrol edilmesini sağladı. Susmayan alarm çevre sakinlerinin tepkisine neden olurken, polis şubenin etrafında detaylı bir inceleme yaptı. Daha sonra şube yetkilileriyle birlikte alarm sisteminin hatalı ikaz yaptığı konusunda tutanak tutan güvenlik güçleri vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay mahallinden ayrıldı.

