Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İlimiz merkezinde faaliyet gösteren özel bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışmakta iken 4 ayrı banka müşterisinin bilgisi ve talimatı olmaksızın hesaplarından irtibatlı olduğu değerlendirilen üçüncü şahısların hesaplarına havale/eft ile gönderdiği değişik meblağlı toplam 214.900 TL tutarındaki paranın üçüncü şahıslar tarafından hesaplardan çekilerek kendisine verilmesi suretiyle Bankacılık Kanununda belirtilen ZİMMET eylemini gerçekleştiren B.T.(37) isimli şahıs yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hesaplarından bilgileri ve talimatları olmaksızın üçüncü şahıslara havale/eft ile gönderilen paraları hesaplarından çekerek banka çalışanı B.T.’ye teslim eden 4 şahıs ise soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.