Bankalar davetimizi yok saydı

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada belediye sorumluluğundaki alanlarda usulsüz kullanımda olan bankamatikler ile ilgili ciddi eleştirilerde bulunmuştu. Belediye sınırları içinde bulunan 146 bankamatik bulunduğunu ve bazılarının kira sözleşmelerine ve projelerine uymayacak şekilde kiralandığı ve tahsis edildiğini söyleyen Özcan, Bolu halkı adına kira alacaklarını ifade etmişti. Sabah saatleri itibariyle gerekli yasal süreci tamamlayan Bolu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri belediye binası yanındaki bankamatiklerin mühürleme işlemlerine başladı. Önce Albaraka Türk Katılım Bankası’nın ATM’lerinden başlamak isteyen ekiplerin, bir süre banka çalışanlarıyla ve güvenlik amirleriyle tartıştığı gözlendi. 30’a yakın Zabıta çalışanının, birçok basın mensubunun ve meraklı vatandaşların yarattığı kalabalık sebebiyle müşterilerinin bankaya giremediğini söyleyen şube müdürü, zabıtaya sitem etti. Sosyal mesafeye de uymadıkları için tepki gösteren müdürün kalabalığa tepkisi kameralara yansıdı. Daha sonra Halkbank’a giriş yapan zabıta ekipleri, o bankanın da önündeki iki bankamatiği mühürledi. İşlemleri hem Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Er, hem de Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir kalabalığın arkasından takip etti.

DAVETİMİZİ REDDETTİLER

Mühürleme işlemi tamamlandıktan sonra makamında basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararının arkasında durduğunu ifade etti; “Bizler tam bir yıl önce banka müdürlerini belediyeye davet ettik. Birçoğu da benim tanıdığım, arkadaşım olan insanlar. Hiçbirine kişisel bir garezim yok. Bu davete rağmen Albaraka Türk Bankası yetkilileri bizimle hiçbir irtibata geçmedi. Oysa ki çoğu banka bu davetten sonra bize, belediyenin gerekli yükümlülüklerini yerine getirecekleri teminatını vermişti. Halk Bankası ise daveti reddetti.

ATM’LER NEDEN KAPANIYOR?

Tanju Özcan, işlemlerin sebebini 3 gerekçeyle açıkladı: Birincisi bizim alanı kiraladığımız bankalar, bankamatikleri 7-8 farklı bankaya kiralamışlar. Sözleşmede açık bir şekilde alt kiracıya verilmesi yasaklanmış halde. İlgili bankaların bize ek kira vermesi gerekiyor. Bunu da kabul etmemiş durumdalar. Ortak kulanım için izinleri yok. İkincisi bizler 2019’da imar planlamasında bankamatik konacak yerleri planladık. Krokide belirtilen alanlar dışındaki bankamatiklere izin vermeyeceğimizi söyledik. Üçüncüsü ve bugün de gerçekleştirdiğimiz uygulamanın sebebini de içeren durumda, 1-2 banka dışında hiçbirinin bankamatiği ruhsata ve projeye uygun değil. Bizlere tadilat ruhsatı talebinde bulunmaları durumunda izin vereceğimizi söyledik. Bu talepte bulunmayan ve hatta davetimizi reddeden bankaların bankamatiklerini bugün mühürledik.