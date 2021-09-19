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Bankamatik sıra kavgası

Bolu’da bir bankaya ait bankamatik önünde sıraya giren iki genç arasında çıkan kavga fazla büyümeden araya giren yunus ekipleri ve vatandaşlar tarafından önlendi.

Bankamatik sıra kavgası


Kavga olayı öğle saatlerinde Bolu’nun en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM’nin önünde meydana geldi. M.Ö ile Ş.Ö. isimli gençler sıraya girme konusunda ağız münakaşasına başladılar. Bu anları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servisi bildirimleri üzerine bölgeye çok sayıda yunus ekibi sevk edildi.

Vatandaşlarında dikkatle takip ettiği tartışmalarda her iki gençte birbirlerini suçlarken, Ş.Ö. isimli genç, “Benim yumruğum silahımdır. Ona göre bana sataş” demesi, gerginlik yarattı.

Yunus ekiplerinin uzun süren ve araya vatandaşların da girmesiyle M.Ö. ile Ş.Ö., birbirlerinden özür dilemesinin ardından, olay yerinden ayrı ayrı uzaklaştılar.

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