Bankamatik sıra kavgası



Kavga olayı öğle saatlerinde Bolu’nun en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM’nin önünde meydana geldi. M.Ö ile Ş.Ö. isimli gençler sıraya girme konusunda ağız münakaşasına başladılar. Bu anları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servisi bildirimleri üzerine bölgeye çok sayıda yunus ekibi sevk edildi.

Vatandaşlarında dikkatle takip ettiği tartışmalarda her iki gençte birbirlerini suçlarken, Ş.Ö. isimli genç, “Benim yumruğum silahımdır. Ona göre bana sataş” demesi, gerginlik yarattı.

Yunus ekiplerinin uzun süren ve araya vatandaşların da girmesiyle M.Ö. ile Ş.Ö., birbirlerinden özür dilemesinin ardından, olay yerinden ayrı ayrı uzaklaştılar.