Bankamatikler sahte para saçıyor

Haber: Okay Özcan

Bankamatikten sahte para olayı geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Özel bir firmada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Uğur Gürer, maaşını çektikten sonra çocuklarına ve ailesinin ihtiyacını karşılamak için markete giderek, alış veriş yaptı. Aldığı maaşın içerisinde bir adet 100 lirayı kasiyere verince gerçek ortaya çıktı. Kasiyerin paranın sahte olduğunu söylemesi üzerine bankamatike ait bankaya giden Gürer, bir şokta burada yaşadı.

Sahte para kurbanı olan Gürer, başından geçenleri şöyle değerlendirdi; “Geçtiğimiz Cuma günü akşamüstü saat 5 buçuk ile 6 arasında maaşımı çektim. Hepsi 100’lük banknotlar halinde geldi. Ondan sonra bir tanesi sahte çıktı. Maaşı çektikten sonra borçlarım vardı taksitleri ödedim. Kalan para ile de markete gittim, ödeme yaptığım esnada kasiyer arkadaş paranın sahte olduğunu söyledi. Bu olay ikinci kez başıma geldi. Daha evvel, yine bu özel bankadan maaşımı aldığımda 200 lira sahte çıkmıştı. Demek istediğim maaşımızı çektiğimiz bankaya güvenemiyorsak kime güveneceğiz? Bu herkesin başına gelebilir. Sonuçta bu ekmek paramız. Ben buradan vatandaşları uyarmak istiyorum. Bu olay birkaç arkadaşımın daha başına geldi. Bu paraların bankamatiklere kontrol edilerek konulmasını istiyoruz. Ve ben bu paramın hakkını Garanti Bankasından talep ediyorum, ama banka yetkilileri bu olayı umursamıyor bile. Savcılığa gidip şikayette de bulunacağım”