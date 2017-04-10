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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Bankasya’yı kurtarmak için milyonları yatırmışlar

    Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 2014-2015 yılları arasında sanıkların Bankasya’yı kurtarmak için en az 3 milyon lira para yatırdıkları belirtildi.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 12:36
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    Bankasya’yı kurtarmak için milyonları yatırmışlar

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında hazırlanan 72 sayfalık iddianame kabul edildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’un tutuksuz olarak yargılandığı davanın iddianamesinde 33 akademisyenin örgütün haberleşme programı bylock’u kullandığı tespit edildi.

    İddianamede yer alan bilgilere göre, 70 akademisyenin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün talimatı sonrası Bankasya’yı kurtarmak amacıyla 2014-2015 yılları arasında toplamda en az 3 milyon 158 bin lira para yatırdıkları belirlendi. Ayrıca yargılanan 77 isimden 31’inin halen cezaevinde olduğu, 10 ismin ise firari olarak arandığı görüldü.

     

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