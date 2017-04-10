HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında hazırlanan 72 sayfalık iddianame kabul edildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’un tutuksuz olarak yargılandığı davanın iddianamesinde 33 akademisyenin örgütün haberleşme programı bylock’u kullandığı tespit edildi.
İddianamede yer alan bilgilere göre, 70 akademisyenin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün talimatı sonrası Bankasya’yı kurtarmak amacıyla 2014-2015 yılları arasında toplamda en az 3 milyon 158 bin lira para yatırdıkları belirlendi. Ayrıca yargılanan 77 isimden 31’inin halen cezaevinde olduğu, 10 ismin ise firari olarak arandığı görüldü.
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