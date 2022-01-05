Bantla vücuduna uyuşturucu sardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Musa Y'nin (31) üst aramasında vücudunda alüminyum folyoyla kaplı paket sarılı olduğunu fark etti. Yapılan incelemede, paket içerisinde 5 parça halinde 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.