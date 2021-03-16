Barajın yarısı doldu





Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 9 milyon metreküp artarak, yüzde 43 seviyesine yükseldi. Barajdaki mevcut suyun kentin 9 aylık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu, karların erimeye başlamasıyla su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi. Barajdaki su seviyesi 22 Şubat'ta yüzde 32 olarak ölçülmüştü.