Barakalar alevlere teslim oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre ilimiz Merkez ilçesine bağlı Bahçeköy’de Selahattin Yaman’a ait olduğu öğrenilen bir barakada belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Ahşap barakayı saran alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan diğer barakalara da sıçradı. Yangını görev çevredeki vatandaşlar durumu hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbar etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alevlere teslim olan barakalarda bulunan eşyaları kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Üç barakayı saran alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu barakalarda ağır maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 10:47