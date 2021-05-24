Barbaros Gözneli istifa etti



Haber: C. Kutay Aykan

Daha önce yolların ayrılacağı belirtilen Gözneli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Oldukça yorucu geçen bir sezonun ardından Boluspor ile kendi isteğim üzerine yollarımızı ayırıyoruz.

Bir önceki sezona göre çok daha kısıtlı bütçe ile, genç futbolculardan da verim alarak sezonu çok daha iyi yerde tamamladık. Kararımı anlayışla karşılayan, bu zorlu süreçte kader birliği yaptığımız Sayın Başkan Abdullah Abat ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Sayın Abdullah Abat ve yönetiminin, küçük şehrin büyük öyküsünü yazacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.