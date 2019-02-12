Barilla “Adım Adım” iyilik peşinde

Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonuyla yürüten küresel gıda lideri Barilla, bu yıl 3 Mart 2019'da 12’ncisi gerçekleştirilecek Runatolia Maratonu öncesinde Adım Adım Oluşumu tarafından organize edilen "Makarna Partisi"nin sponsoru oldu. İstanbul’da düzenlenen organizasyona 22 Sivil Toplum Kuruluşu'nun yanı sıra iyilik peşinde koşacak 400'e yakın sporcu katıldı.

Koşunun yanı sıra birçok eğlenceli aktiviteleri ile ülkemizin en büyük lifestyle maratonu olma özelliğini taşıyan Runatolia öncesinde düzenlenen Makarna Partisi’nde keyifli vakit geçiren sporcular, aynı zamanda destek verecekleri STK’ları da belirledi. Organizasyonda Barilla şefleri sporculara ve katılımcılara cherry domates, balzamik sirke, roka ve parmesanlı soğuk tam buğday Fusilli salatası, mozarella ve siyah zeytinli Pesto Genovese soslu Farfalle, mevsim sebzeleri eşliğinde hazırlanan glutensiz Napoletana soslu Barilla Penne Rigate tariflerini servis etti.

Organizasyonun açılış konuşmasında Adım Adım’ın yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum kuruluşları ile gönüllüleri bir araya getiren bir platform olduğunu belirten Adım Adım Oluşumu Sivil Toplum Kuruluşu Koçu Pınar Erdem, “Runatolia'nın bizim için önemi büyük. İlkini 2007 yılında sadece 44 koşucuyla gerçekleştirdiğimiz maraton için 74 bin TL'lik bağış toplamayı başardık. Geçen yıl ise bin 500 koşucuyla 2,3 milyon TL'lik bağış topladık. 2019 yılındaki hedefimiz ise 22 Sivil Toplum Kuruluşu ile 2,5 milyon TL toplamak. Bu rakamı hep birlikte aşacağımıza eminiz” dedi.

Konuşmaların ardından iyilik peşinde koşacak 400’e yakın sporcu, AÇEV, DARÜŞŞAFAKA, KAÇUV, KAYD, SENDE GEL, SERÇEV, TEGV, TEMA, TEV, TİDER, TOÇEV, TOFD, TOG, TOHUM OTİZM, TÖSSED gibi STK’lara kaydını yaptırdı.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 12:14