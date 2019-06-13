Barilla, büyümeye ve liderliğe devam ediyor

Haber: BMA

Daha iyi beslenme profiline, daha düşük çevresel etkiye sahip makarna, sos, pesto ve pişmiş gıdaların yanı sıra daha az tuz, yağ, şeker ve daha çok lif içeren yenilikçi ürünleri tüketicisi ile buluşturmaya odaklanan Barilla, 2018 yılı iş ve sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı. Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil, dünya çapında toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda lideri Barilla, insan ve çevre dostu iş modeliyle küresel çapta büyüme ve liderliğine devam etti.

CİRONUN YÜZDE 6,8’İNİ GELECEĞE YATIRDI

Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonu ile yürüten Barilla Grup, bir önceki yıla kıyasla tüm dünyada yüzde 3'ün üzerinde büyüme yakalarken, şirketin 2018 cirosu 3,48 milyon Euro'ya ulaştı. Makarna kategorisinde küresel ölçekte dünya liderliğini sürdüren Barilla Grup, sos ve pesto üretimini gerçekleştirdiği Rubbiano fabrikasına yaptığı yatırımlarla büyümeye devam etti. Grup, unlu mamullerde İtalya, yumuşak ekmekte Fransa, sağlıklı yaşama odaklı gevrek ürünlerde İskandinav ülkeleri ile Orta Avrupa'daki liderliğini pekiştirdi. 2017 yılında, beş yıllık yatırım planını 1 milyar Euro olarak açıklayan grup, 2018 yılında cirosunun yüzde 6,8'ini oluşturan 236 milyon Euro'luk yatırımı ürün inovasyonlarına, üretim kapasitesinin artırılmasına, verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarının geliştirilmesine tahsis etti.

Üretim çalışmalarını kurucusu Pietro Barilla'nın "Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz" prensibi ile gerçekleştiren Barilla, finansal ve pazar sonuçlarının yanında, insanların, gezegenin ve toplumun esenliği başlıklarında ulaşılan sonuçları içeren “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” başlıklı 2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu da yayınladı.

İLK İTALYAN ŞİRKET OLDU

Hammaddeleri ve ürünlerini doğrudan ya da dolaylı olarak hayvanlar üzerinde test etmemeyi kamuoyuna taahhüt eden Barilla, tüm hayvansal kökenli hammadde tedarikini Hayvan Refahı Kurallarına uygun olarak karşılıyor. Grup, bu alandaki çalışmaları ve hassas yaklaşımı ile 2019 yılında Çiftlik Hayvanları Refahı İşletme Değerlendirmesi (BBFAW) kapsamına alınan ilk İtalyan şirketi oldu.

SIFIR CO2 EMİSYON HEDEFİNE WASA İLE ULAŞTI

Çevre dostu üretim planını 2009 yılında açıklayan ve son 8 yılda fabrikalarındaki su tüketimini yüzde 21, karbondioksit emisyonlarını yüzde 30 düşüren Barilla Grubu, sektörde iddialı bir başarıya daha imza attı. Wasa, 2018 yılında toplam CO2 emisyonunu telafi eden ilk Barilla markası oldu.

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN

Taahhüdü tarladan çatala uzanan grubun amacının açık ve net olduğunu kaydeden Barilla Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paolo Barilla ulaşılan sonuçlarla ilgili olarak şöyle konuştu: "Ürünlerimizi merkezine alan her konuda kendimizi geliştirmeyi sürdürmek istiyoruz. Lezzet, beslenme ve çevresel sürdürülebilirlik artık daha iyi bir gelecek için kesinlikle gerekli hale geldi. Markalarımızın ‘Sizin İçin İyi, Gezegen İçin İyi’ misyonumuzla tutarlı olması gerekiyor. Kurumlar, kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile iş birliği içinde çalışmaya, sürdürülebilirlik yolumuzda daha etkin çözümler bulmaya devam edeceğiz.”

9 YILDA 420 ÜRÜNÜNÜ YENİLEDİ

Barilla, 2018 yılında tuz, yağ, doymuş yağ ve şeker içeriğini azaltmak amacıyla 33 ürününün besin profilini güncelledi; sürekli iyileştirme hedefiyle daha iyi bir beslenme profiline sahip yeni ürünleri tüketicilerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz 9 yılda 420 ürününün besin profilini yenileyip, tüm ürünlerinden palm yağını çıkaran şirket ürünlerinde ayrıca yağ, şeker ve tuz miktarlarını azaltırken tam tahıllı, lif bakımından zengin ve baklagiller esaslı ürünleri artırdı. Grubun pazara sunduğu yeni ürünler arasında tam tahıl ve daha yüksek lif içerikli ürünler, şeker ilavesiz ürünler ve baklagilli makarna gibi baklagil esaslı ürünler yer alıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN 5 BİNDEN FAZLA ÇİFTLİK İLE ÇALIŞIYOR

Faaliyet gösterdiği tedarik zincirinde çevreye, çiftçilere ve topluma daha saygılı, yenilikçi tarımsal uygulamaların yayılması ve kullanılmasında da öncülük eden grup, İtalya'da tedarik zinciri geliştirme sözleşmeleri aracılığıyla 5 binden fazla çiftlikle çalışıyor. Çiftçilere adil fiyatlandırma ve kaliteyi ödüllendiren primler sunan Barilla Grup, sürdürülebilir durum buğdayı projesi kapsamında elde edilen ürün miktarını 2018'de 230 bin ton artırdı. Proje kapsamında geliştirilen 10 Altın Kural ile sera gazı emisyonlarında ortalama yüzde 12 azalma, çiftçi maliyetlerinde ise yüzde 11 düşüş kaydedildi.