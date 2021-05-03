Barilla, dünyada 11. sıraya yerleşti

Haber: BMA

Küresel gıda lideri Barilla, sektöründe öncü çalışmalarıyla yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Şirket, dünyanın önde gelen kurumsal itibar araştırmalarından biri olan Global RepTrak 100 kapsamında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, küresel ölçekte yılın en itibarlı gıda şirketi seçildi. Dört kıtada 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Barilla, tüm sektörler genelinde yürütülen araştırma sonucunda yılın en itibarlı 100 şirketinin belirlendiği genel listede ise 11’inci sırada yer aldı.

Bu yıl en büyük ekonomiye sahip 15 farklı ülkeden 68 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda şirketlerin 100 üzerinden skorları belirlendi. Yüzlerce şirket, ‘ürün ve hizmetler’, ‘inovasyon’, ‘çalışan hakları’, ‘performans’, ‘yönetim’, ‘liderlik’ ve ‘çalışma ortamı’ gibi başlıklarda değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek skoru elde eden 100 şirket listede yer almaya hak kazandı. 76,9 puan elde ederek listede 11’inci sırada yer alan Barilla; dünya genelinde paydaşlarıyla geliştirdiği sürdürülebilir ilişkiler, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında şirket içerisinde yürütülen çalışmalar, çalışanlara sağlanan sosyal imkanlar ve tüketicisine sunduğu yüksek kalitedeki ürün ve hizmetleriyle ön plana çıkarak kurumsal itibarı en yüksek şirketlerden biri oldu. Şirket, geçtiğimiz aylarda, iş yerinde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanının Oscar’ı sayılan 2021 Catalyst Ödülü’ne layık görülmüştü.