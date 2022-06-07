Barilla, İtalya Ulusal Günü Resepsiyonu'nu Lezzetlendirdi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Küresel Gıda Lideri Barilla, İtalya Cumhuriyeti'nin kuruluş günü şerefine İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda İtalyan mutfağının seçkin örneklerini sergiledi.

İtalyan Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 2 Haziran 1946 şerefine her yıl kutlanan İtalyan Ulusal Günü (FestadellaRepubblica), bu yıl da İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde kutlandı. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi tarafından düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli ve yabancı protokolün yanı sıra bine yakın davetli katıldı.

Barilla, usta şefinin konuklar için hazırladığı menü ve taze pişirilen yemekler ile İtalyan mutfağından lezzetli örnekler sundu. Barilla Genel Müdürü Murat Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 145 yıl önce İtalya topraklarında doğan ve geleneksel İtalyan lezzetini tüm dünyaya büyük bir başarıyla taşıyan şirketin küresel ölçekteki ve 30 yıla yakın süredir Türkiye’de yürüttüğü faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Murat Koç, İtalyan gastronomi geleneği ve Akdeniz tipi beslenme tarzının çok önemli bir temsilcisi konumunda olan Barilla’nın sürdürülebilir buğday tarımı konusunda yaptığı öncü çalışmaları da Bakan Kasapoğlu’na aktardı.