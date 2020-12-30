Barilla tüm çalışanlarına teşekkür etti

Haber: BMA

Şirketin geleneksel yıl sonu toplantısında konuşmasını gerçekleştiren Barilla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Guido Barilla, “Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanında tüm çalışanlarımızın olağanüstü çabasına bizzat şahit olduk. Onların üstün gayretleri sayesinde, üst düzey hijyen önlemleriyle tüm üretim sahalarımızda operasyonların sürekliliğini sağlayarak, sofralara ürünlerimizi taşımaya devam ettik. Bu nedenle tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunmak istedik” dedi. Barilla, çalışanlarının gösterdiği bu çabadan dolayı teşekkür etmek için toplam 11 milyon Euro dağıttı.

‘BOLU’DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA DESTEK’

Bu süreçte en çok talep gören temel gıda ihtiyaçları arasında yer alan makarnanın üretimini 1974 yılından bu yana faaliyette olan Bolu'daki fabrikasında da gerçekleştiren şirket, Türkiye’deki desteklerini de sürdürdü. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Barilla, hem ihtiyaç sahiplerine hem de başta Bolu’daki tüm kamu sağlık kurumlarında büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları olmak üzere, çeşitli meslek gruplarından profesyonellere ürünleriyle destek oldu. Yerel yönetimler, STK’lar ve iş ortaklarıyla birlikte gerçekleştirilen projelere de destek veren Barilla, özellikle ev dışı tüketim sektörünün can damarı olan küçük işletmelere ve aşçılara da zor dönemde katkı sunmak için çaba gösterdi.

‘ÜST DÜZEY HİJYEN SAĞLANDI’

Ayrıca bu dönemde özellikle çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlamak adına gerek üretim tesisinde gerek ise işe gidiş gelişlerinde özel önlemleri hayata geçirdi. Üst düzeyde hijyen ve koruma uygulamaları, düzenli sağlık taraması ve takibin yanında, sunduğu özel sağlık güvence programı ve ek teşvik ödemeleriyle de çalışanlarını her açıdan destekleyen Barilla, bu olağanüstü yılı herhangi ciddi bir sorun yaşamadan başarıyla tamamladı.