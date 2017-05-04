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İtalyan gastronomi kültürünün en önemli temsilcisi ve dünya makarna lideri Barilla, Aşçılık Okulu Mezunları Derneği (AŞOMDER) tarafından bu yıl 3'üncüsü organize edilen "Ulusal Aşçılık Kampı"nda öğrenci ve akademisyenlere makarna eğitimi verdi. Bolu Mengen'de düzenlenen, Barilla'nın sponsorları arasında yer aldığı organizasyon AŞOMDER, Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Öztiryakiler A.Ş. ortaklığıyla gerçekleşti.

Türkiye genelinde gastronomi, mutfak sanatları ve aşçılık programında okuyan 160'a yakın öğrenci ile akademisyenin katıldığı organizasyonda, aşçılık konusunda uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. Aşçılar diyarında 2 gün süren etkinlikte Barilla "Makarna" kategorisinde geleceğin aşçılarını eğiterek; makarnanın temel özellikleri, pişirme teknikleri ve kaliteli makarnanın püf noktalarını katılımcılarla paylaştı. Barilla Ticari Pazarlama EDT Kanalı Yöneticisi Ece Özgürel tarafından verilen eğitimlerde genç şeflerle teflon ve bronz kalıp ile üretilen makarnalar ile bu makarnaların hangi servis şekillerinin ideal olduğu ve aralarındaki farklar paylaşıldı.

Teorik eğitimlerde 4 grup halinde tezgahın başına geçen genç şefler, Barilla’nın ürün portföyünde yer alan Selezione Oro Chef ve Aureo buğdayından üretilen Academia Barilla ürünleriyle şov yaptı. İtalya'nın en özel buğdayı ve geleneksel bronz kalıp yöntemi ile Üretilen Academia Barilla serisi, al dente kıvamı, hazırlanan sosların makarna ile bütünleşmesi ile katılımcılardan tam not aldı. Organizasyon kapsamında eğitim çadırı içerisinde yer alan Barilla standında ise ziyaretçiler birbirinden lezzetli Barilla ürünlerini deneyimledi.