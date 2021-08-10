Barilla’dan 500 yenilikçi ürün

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 30 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda lideri Barilla, insan ve çevre dostu iş modeliyle küresel büyümesini sürdürürken, çevreye olan etkisini de azaltmaya devam ediyor. Üretim çalışmalarını kurucusu Pietro Barilla'nın "Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz" prensibi ile gerçekleştiren Barilla, finansal ve pazar sonuçlarının yanında, insanların, gezegenin ve toplumun esenliği başlıklarında ulaşılan sonuçları da içeren iş ve sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla sektörüne yön veren Barilla, 2020 yılında da bu alandaki yatırımını sürdürdü. Şirket 2020 yılında toplam 40 milyon Euro Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yayımlanan raporda 2020 yılı cirosunun ise 3,89 milyar Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Daha iyi beslenme profiline, daha düşük çevresel etkiye sahip makarna, sos, pesto ve unlu mamullerin yanı sıra tüketicilere daha az tuz, yağ, şeker ve daha çok lif içeren yenilikçi ürünler sunmaya odaklanan şirket, pandemi ile birlikte aniden yükselen gıda talebini karşılama ve insanları ihtiyaç duyduğu gıdayla buluşturma sorumluluğuyla çalışmalarına yön verdi. Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana faaliyet gösterdiği ülkelerde 5,5 milyon Euro ve 3 bin 500 ton ürün bağışı yapan şirket, insanların, gezegenin ve toplumun esenliğini sağlamak adına sürdürülebilir adımlar atmaya devam etti.

10 YILDA 500’E YAKIN ÜRÜNÜNÜ YENİLEDİ

Gıda sürdürülebilirliği alanında öncü çalışmalar yürüten Barilla, daha iyi bir beslenme profili sağlamak amacıyla son 10 yılda 476 ürünü yeniden formüle ederek yağ, doymuş yağ, tuz, şeker içeriğini azaltıp lif içeriğini artırdı. 2016 yılında tüm ürünlerinden palm yağını çıkaran şirket, geçtiğimiz yıl şeker ilavesiz, tam buğday ve baklagiller içeren, lif açısından zengin 34 yeni ürün geliştirdi.

SU TÜKETİMİ YÜZDE 23, CO2 EMİSYONU İSE YÜZDE 31 ORANINDA AZALDI

Çevre dostu üretim planını 2009 yılında açıklayan şirket, son 10 yılda üretim süreçlerindeki su tüketimini yüzde 23 oranında, CO2 emisyonunu ise yüzde 31 oranında azalttı. Faaliyetlerindeki çevresel etkiyi her geçen yıl daha da azaltma hedefi doğrultusunda Barilla, çatısı altında yer alan Wasa, Gran Cereale, Harrys ve Mulino Bianco markalı ürünlerinin CO2 emisyonunun tamamını telafi etti.

DURUM BUĞDAYININ YÜZDE 90’ı YEREL ÜRETİCİDEN

Barilla’nın sürdürülebilir tarımı geliştirmek, destelemek ve yenilikçi uygulamaları teşvik etmek amacıyla yaşama geçirdiği Sürdürülebilir Tarım Projesine 10 bin üretici dahil olurken, 2020 yılında Barilla ürünlerinde kullanılan sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edilen hammaddelerin oranı yüzde 19 arttı. Yerel tarımın gelişmesine destek veren ve 2020 yılında “Durum Buğdayı Manifestosu”nu açıklayan Barilla, dünya lideri olduğu makarna üretiminde kullanılan durum buğdayının yüzde 90'ını yerel tedarikçilerden temin ederken, Türkiye’deki üretiminde bu oranı yüzde 100’e ulaştırmayı başardı.

ÜRÜN AMBALAJLARININ YÜZDE 96,6’sı GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Ürün ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülebilir hale getirme hedefine doğru ilerleyen şirket, önümüzdeki aylarda bunu gerçekleştireceğini ilan etti. Halen ambalajlarının yüzde 96,6’sını geri dönüştürülebilir malzemelerden üreten Barilla, bunların çevreye olan olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla sürdürülebilir ormanlardan elde edilen saf lifli kağıt ve karton kullanımını artırmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLDÜ

Tedarik zincirinin her aşamasında hayvan refahı konusunda çalışmalarına hassasiyetle devam eden Barilla, hayata geçirdiği hayvan refahı uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla hayvansal kökenli hammadde tedarikçileriyle işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarıyla da sektörüne öncü olan şirket, 2020'de Barilla Hayvan Refahı Rehberi'ni birlikte hazırladığı bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan CIWF (Compassion in World Farming)'den Özel Tanınma alan dünyadaki tek şirket oldu.

İş hayatında cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadınların önünü açma amacıyla bugüne dek birçok uygulama hayata geçiren şirket, "eşit işe eşit ücret" değerine uygun olarak geçtiğimiz yıl tüm dünyada cinsiyetler arası maaş eşitliğini sağladı. Barilla, işyerinde kadınların liderliğini geliştirme ve dünya çapındaki tüm Barilla çalışanlarının katılımını artırma konularındaki uygulamalarıyla "Catalyst Award" ödülünü kazanan ilk İtalyan şirketi oldu.

Barilla ayrıca, Gıda Tedarik Zincirinde Sorumlu Pazarlama ve İş Uygulamaları ile ilgili AB Davranış Kuralları'na bağlı kalarak “emisyonların azaltılması, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve ambalaj” konularındaki taahhüdünü resmileştirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞIMACILIKTA BÜYÜME

Barilla, hammadde ve bitmiş ürünlerin nakliyesinin çevresel etkisini azaltma ile ilgili uygulamalarına da devam ediyor. Mart 2020'den bu yana, İtalya'dan Almanya'ya gönderilen ürünlerin %70'i intermodal taşımacılık ile sevk edilerek yılda yaklaşık 6.000 ton CO2 tasarrufu gerçekleştirildi. Mayıs 2021'de, Emilia-Romagna lojistik merkezleri ile güney İtalya'dakiler arasındaki bağlantının etkinleştirilmesi sayesinde trafikten 6.000 kamyonun azaltılması sağlandı.