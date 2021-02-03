Barilla’nın cinsiyet eşitliği uygulamalarına büyük ödül

Haber: BMA

Küresel gıda lideri Barilla, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda insan kaynakları alanında hayata geçirdiği çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı. Dört kıtada 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, küresel ölçekteki faaliyetlerinde kadınların önünü açan ve herkesin katılımını sağlayan girişimlerinden dolayı 2021 Catalyst Ödülü’nü almaya hak kazandı. 30 yılı aşkın süredir “kadının yükselişi herkesin yükselişidir” misyonuyla düzenlenen Catalyst Ödülleri kapsamında kadınların kariyer basamaklarında tırmanışını sağlamak ve hızlandırmak amacıyla çalışmalar yürüten kurumlar ödüllendiriyor.

Geçtiğimiz yıl "eşit işe eşit ücret" değerine uygun olarak tüm çalışanları için tüm dünyada cinsiyetler arası maaş eşitliğini sağlayan Barilla, dünyanın herhangi bir yerinden esnek çalışma sistemini resmileştirmek gibi birçok katılımcılık kriterini karşılayan ilk İtalyan şirketlerinden oldu. Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarıyla iş dünyasının öncü kuruluşlarından biri olan şirket, aynı zamanda Birleşmiş Milletler İş Yerinde LGBTQ+ Ayrımcılığına Karşı Davranış Standartlarını destekleyen ilk İtalyan şirketi oldu.

Geride bıraktığımız 7 yılda kurum içerisindeki kadınların doğrudan CEO'ya bağlı kademeler içindeki temsil oranı yüzde 8'den yüzde 28'e çıkarken; 2014'ten 2020'ye kadar, kadınların doğrudan Global Liderlik Ekibine bağlı kademeler içindeki temsil oranı yüzde 23'ten yüzde 36'ya, doğrudan kıdemli liderlere bağlı kademeler içindeki temsil oranı yüzde 40'tan yüzde 47'ye, liderlik pozisyonlarındaki kadınların oranı ise global olarak yüzde 33'ten yüzde 38'e yükseldi.

Küresel çapta cinsiyet eşitliğini sağlama amaçlı yürütülen çalışmaların Catalyst tarafından takdir edilmesinden büyük onur duyduğunu belirten Barilla Grubu CEO'su Claudio Colzani, “Bu ödül, Barilla'nın çalışanları, iş ortakları ve yaşayıp çalıştığı topluluklar içinde çeşitlilik ve katılım kültürü yaratma gayretinin bir yansıması. Yapacak daha çok işimiz var ama, herkes için daha da katılımcı bir şirket yaratma yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz” dedi.