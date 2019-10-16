Barilla’nın Dünya Makarna Şampiyonası sona erdi

Haber: BMA

Barilla tarafından 8’inci kez düzenlenen Dünya Makarna Şampiyonası, 10-11 Ekim tarihlerinde bu yıl ilk kez Paris’te gerçekleştirildi. 14 genç yetenekli şefin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonanın galibi Japon şef Keita Yuge oldu. Yuge, Japon kültürünü İtalyan mutfağıyla buluşturarak harikalar yarattığı Japon usulü Penne Gorgonzola tarifiyle jürinin kalbini fethetti. 250’den fazla gastronomi tutkunu ve sektör profesyonelinin takip ettiği etkinlik, ilk kez İtalya’dan farklı bir ülkede gerçekleştirildi.

35 DAKİKADA HAZIRLADIĞI TARİFİYLE JÜRİYİ BÜYÜLEDİ

Tariflerinde farklı kültürleri bir araya getirmeyi sevdiğini ve İtalyan mutfağına duyduğu büyük ilginin altını çizen başarılı şef Keita Yuge; Paris, Tokyo, Osaka ve Yokohama şehirlerinde şef olarak çalıştığı restoranlarda gastronomi alanındaki yeteneklerini geliştirdi. Şampiyonanın galibi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Yuge, “Bilgimi ve yıllar boyunca edindiğim tüm teknik becerileri gelecek nesillere aktarmak en büyük dileğim” dedi. 35 dakikada hazırladığı Japon usülü Penne Gorgonzola tarifiyle jüriyi büyüleyen Yuge, İtalyan mutfağının meşhur lezzeti Gorgonzola peyniri ve penne makarnanın yanı sıra Japon mutfağının yöresel lezzetleri olan sake, sansho ve yuzu gibi malzemeleri kullandı. Son dokunuşu istiridye ile yapan Yuge, makarnadan adeta bir sanat eseri yarattı.

GENÇ ŞEFLERİN PERFORMANSI FARKLI KRİTERLERDE DEĞERLENDİRİLDİ

Dünyanın dört bir yanından 14 yetenekli genç şef, sırasıyla ‘Şaheser’, ‘Beyaz Tuval’ ve ‘Büyük Final’ aşamalarında gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jürinin karşısına çıkarak makarnada yaratıcılığın sınırlarını zorladı. İtalyan gastronomi uzmanı ve Barilla marka elçisi Şef Davide Oldani, Le George Restaurant Şefi Simone Zanoni, Rosewood London Hotel Yönetici Şefi Amandine Chaignot, Avusturalyalı yemek fotoğrafçısı Ashley Alexander ve ünlü İtalyan mimar-tasarımcı Paola Navone jüri koltuğuna oturarak genç şeflerin performansını görüntü, makarna iyileştirme, damak tadı, içeriğinin sağladığı uyum, yaratıcılık ve yenilik gibi farklı kriterlerde değerlendirdi. Domates soslu spagettiyi yeniden yorumlayarak geçtiğimiz yıl şampiyonanın galibi olan Amerikalı şef Carolina Diaz da bu yılki etkinlikte konuk olarak yerini aldı. Etkinlik, ünlü Fransız TV yemek şovu sunucu Stéphane Rotenberg ve EL Coq adlı restoranında pişirdiği özenli ve içgüdüsel tarifleriyle ünlü gastronomi ustası Lorenzo Cogo sunuculuğunda gerçekleşti.

ŞAMPİYONA GÖSTERİ VE SÖYLEŞİLERLE RENKLENDİ

Barilla’nın Fransa’daki 50’nci yıldönümünü kutladığı şampiyonada Fransa’nın zengin gastronomi kültürü ve sanatı, bu yıl için seçilen “Makarna Sanatı” temasıyla taçlandırıldı. Paris’in en görkemli mekanlarından biri olan Pavillon Cambon’un etkinlik alanında sanat galerisi konseptinde düzenlenen şampiyonada İtalyan makarnasının lezzetli dünyası sanatla buluştu. Yarışmanın yanı sıra şampiyona; “Gıda, Estetik ve Sanat” konulu söyleşiye, Fransız Şef Amandine Chaignot’un Collezione Edition Gourmet serisinin yeni lazanya ürününü tanıttığı canlı yemek pişirme şovuna ve ünlü şef Davide Oldani’nin Gıda Orkestrası ile birlikte gerçekleştirdiği “Makarnanın Sesi” adlı canlı müzik performansına ev sahipliği yaptı. Şeflerin kıyasıya yarıştığı şampiyona, büyük bir makarna partisi ile sonlandırıldı.