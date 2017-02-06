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06 Şubat 2017 Pazartesi
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    • BARİLLA’NIN EN İYİ MAKARNASI TÜRKİYE’DE

    1877 yılında makarnanın anavatanı İtalya’nın Parma kentinde küçük bir ekmek fırını ve makarna dükkânı olarak doğan ve dünyanın en önde gelen İtalyan gıda şirketlerinden biri olan Barilla, lezzet tutkunları için ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

    06 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
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    BARİLLA’NIN EN İYİ MAKARNASI TÜRKİYE’DE

    İtalya’da Barilla'ya özel olarak ekilen en yüksek kalitedeki “Aureo” buğdayı ile üretilen ve gıda devi Barilla’nın en iyi makarnası ‘Academia Barilla’ makarna serisi Türkiye’de satışa sunuldu. Geleneksel bronz kalıp yöntemi ile üretilen, yüksek miktarda kaliteli protein içeriği ve her zaman al dente kıvamı ile öne çıkan Academia serisi, 5 çeşidi ile makarna severlere lezzet şöleni yaşatacak.

    HER PİŞİRMEDE EŞSİZ, HER ZAMAN AL DENTE

    İtalya’nın en özel buğdayı ile üretilen, İtalyan gastronomi kültürünün tüm dünyaya tanıtılması, geliştirilmesi ve Akdeniz mutfağının kültürel mirasını korumak için Barilla tarafından Parma’da kurulan Academia Barilla ile aynı ismi taşıyan yeni seri “Mükemmelliğe Alışacaksınız” sloganı ile makarna severlerin beğenisine sunuldu. Yüksek miktarda kaliteli protein içeriği öne çıkan yeni seri, gurmelerden ve şeflerden de tam not aldı. Geleneksel bronz kalıp yöntemi ile üretilen bu özel makarna serisi, pürüzlü yüzeyi sayesinde, hazırlanan sosların makarna ile çok daha iyi bütünleşmesini sağlıyor. Al dente kıvamı ile gurme makarna deneyimlerinin vazgeçilmezi olacak yeni seri, spaghetti, linguine, pennerigate, fusilli ve orecchiette çeşitleriyle Türkiye’de raflardaki yerini aldı. (BMA)

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