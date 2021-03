Barınaktaki can dostları sahipleniyorlar

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’ne ait geçici sokak hayvanları barınağının açılması ile birlikte; barınakta görevli olan personeller, günlük olarak barınakta bulunan can dostlara gözleri gibi bakıyorlar. Barınakta görevli olan personeller her gün, can dostların karınlarının doyurulması, sularının verilmesinin yanı sıra barınağın temizliği ile ilgileniyorlar. Aşılama ve tedavinin de yapıldığı barınağın aktif hale gelmesi ile birlikte ilçede bulunan hayvanseverler de barınakta bulunan can dostları sahiplenmeye başladılar. Birçok hayvansever mama ve yemek getirerek barınakta bulunan can dostlarla özel ilgileniyor.

İlçede ikamet eden Eren Açıkgöz barınakta bulunan bir can dostu sahiplenerek, yeni yuvasına kavuşturdu. Hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini söyleyen Açıkgöz, “Belediyemize ait barınağın aktif hale gelmesi ile birlikte görevli personelin yanı sıra bizler de buraya gelip can dostlarımıza mama ve yemek artıklarını getirerek karınlarının doymasını sağlıyoruz. Can dostlardan bir tanesini sahiplendim. Hayvanseverler de buraya gelip can dostlarımızı sahiplenip, yeni yuvalarına kavuşturabilirler” ifadelerini kullandı.

Barınağın aktif hale geldiği ilk günkü gibi can dostlara kucak açmaya devam ettiğini belirten Veteriner Hekim Hüseyin Bal ise, “Ekiplerimiz günlük olarak can dostlarımızın genel bakımlarını yapıyorlar. Vatandaşlarımızda sağ olsun bizlere mama ve yemek artıkları konusunda yardımcı oluyorlar. Eren Açıkgöz kardeşimize örnek davranışından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Barınağımız tüm hemşehrilerimize açık, her zaman ziyaret edebilirler” dedi.