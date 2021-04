Barınaktaki hayvanlara mama desteği

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’ne ait geçici barınakta bulunan sokak hayvanları, Gerede Belediyesi ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından da yalnız bırakılmıyorlar. Gerede Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrı ile can dostlara el uzatan vatandaşlar mama desteklerine devam ediyorlar. Can dostlara yapılan yardımların örnek teşkil etmesi ile birlikte her geçen gün mama desteği artıyor.

“BARINAĞIMIZ TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE AÇIK”

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları çağrı ile hayvan sever vatandaşlar tarafından sokak hayvanlarına mama desteği gelmeye başladığını belirten Veteriner Hekim Hüseyin Bal, “Yapılan destekler örnek teşkil etmekle beraber her geçen gün artıyor. Mama desteğinde bulunan hayvan sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Barınağımız; mama getirmek ve can dostlarımıza görmek isteyen tüm hemşehrilerimize açık. Ayrıca uygun şartları sağlayan vatandaşlarımızdan talep edenlere yönelik sahiplendirme işlemlerimiz de başladı. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.