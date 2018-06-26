Haber: Aysun Beykoz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mevsimlik tarım işçilerinin barınma sorunlarına ilişkin, "Hükümetimiz tarım işçilerine de ürüne de her türlü desteği vermektedir ve vermeye devam edecektir. Şu anda Polatlı'da çok güzel bir proje ortaya çıktı. Dalga dalga bu projeleri hem Ordu'ya hem Eskişehir'e hem de diğer illere yapıyoruz. Bütün tarım işçilerinin, sağlık, eğitim ve insan haklarını düşünerek çok güzel konutlar yaptık. Bu tür çalışmalarımızla mevsimlik tarım işçilerinin sorunları tarihe karışacaktır." dedi. Başta Şanlıurfa olmak üzere birçok bölgeden insanların mevsimlik tarım işçisi olarak Türkiye'nin farklı kentlerine gittiği hatırlatan Fakıbaba, bu işçilere yönelik projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

"KENDİ İLLERİNDE KALACAKLAR"

İlgililerle söz konusu işçileri yerlerinde ziyaret edip problemlerini çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Fakıbaba, daha önce AK Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar ve Mehmet Ali Cevheri ile bu aileleri ziyaret edip gece çadırda yattıklarını anlattı. Fakıbaba, şöyle devam etti; "Şu anda Polatlı'da çok güzel bir proje ortaya çıktı. Dalga dalga bu projeleri hem Ordu'ya hem Eskişehir'e hem de diğer illere yapıyoruz. Bütün tarım işçilerinin, sağlık, eğitim ve insan haklarını düşünerek çok güzel konutlar yaptık. Seçim öncesi açılış yapmayı planlıyorduk ama Şanlıurfa'daki çok yoğun çalışmalardan dolayı gidemedik. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bu projenin açılışını hemşehrilerimizle beraber yapacağız. Proje kapsamında yapılan alanlarda altyapı, eğitim alanları, lavabolar, banyolar hepsi düşünüldü. Önceden bunlar yoktu ve insanlar zorlu şartlarda yaşamak durumunda kalıyordu. Buradaki tarım işçisi hemşehrilerim beni arayıp teşekkür ediyorlar. Bu anlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Valisi'ne teşekkür ediyorum." Fakıbaba, AK Parti'nin her alanda olduğu gibi tarımda da önemli işlere imza attığını anlatarak, bundan sonra da tarımın kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tarihe karışacağını dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Hükümetimiz tarım işçilerine de ürüne de her türlü desteği vermektedir ve vermeye devam edecektir. Amacımız, tüm araziler sulandığında Şanlıurfalı kardeşlerim, örneğin Harran'dan en çok Siverek'e, Viranşehir'e gidecekler ama kendi illerinde kalacaklar" diye konuştu.

TARIM İŞÇİLERİ MUTLU

Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçisi Atilla Aksoy ise ülkenin tarım işçisi ihtiyacını karşılayan en önemli ilin Şanlıurfa olduğuna dikkati çekti. Şu anda İç Anadolu Bölgesi'nde çapa yaptıklarını, daha sonra Ege Bölgesi'nde domates, İç Anadolu Bölgesi'nde patates ve soğan, Karadeniz Bölgesi'nde fındık, Akdeniz Bölgesi'nde de pamuk toplama işinde çalışacaklarını aktaran Aksoy, bu süreçte başta barınma olmak üzere bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını söyledi. Aksoy, Bakan Fakıbaba ve bazı yetkililerin kendilerini çalıştıkları yerde ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini ifade ederek, "Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmaya başlandı. Polatlı'da tuvalet, banyo, elektrik ve içme suyu gibi temel ihtiyaçların bulunduğu alanlar yapılıyor. Diğer bölgelere de bunların yapılmasını istiyoruz. Böylece sıkıntılarımız giderilmiş olur. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.