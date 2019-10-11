Barış Pınarı Harekatına ithafen operasyon

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda; İl merkezinde durumundan şüphe edilerek durdurulan 14... plakalı araçta yapılan aramada ele geçirilen Asur uygarlığına ait olduğu değerlendirilen 15 cm uzunluğundaki insan başı heykele el konulmuş, yakalanan B.B.(22) ile M.Ş.(25) isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

İkinci olay ise D-100 Karayolu üzerinden Bolu istikametine seyir halinde iken Ford Görür önünde durumundan şüphe edilerek durdurulan 67....plakalı kamyonun kasasına sonradan yapıldığı tespit edilen, zula tabir edilen bölmede yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 82.000 TL olan toplam:10.270 paket kaçak sigara ele geçirilerek el konulmuş, yakalanan kamyon sürücüsü T.Ö.(23) hakkında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen kaçak sigaraların gelirinin terör örgütü PKK, YPG/PYD terör örgütlerine aktarılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 11:05