Barış Pınarı için yürüyecekler

Haber: Birol Ertunç

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatına destek için Bolu Belediyesi tarafından tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile bir yürüyüş düzenleneceği duyuruldu. Belediyeden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Şanlı ordumuzun başlatmış olduğu 'Barış Pınarı Harekâtı'na destek amacıyla Bolu Belediye Başkanlığı öncülüğünde tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak yürüyüş düzenlenecektir. Bu akşam (16 Ekim Çarşamba) saat 19.00'da belediye önünden başlayarak valilik önünde sona erecek yürüyüşümüze tüm halkımız davetlidir.”