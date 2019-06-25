Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 23 Haziran’da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından yazılı bir basın açıklaması yaparak değerlendirmelerde bulundu. 23 Haziran seçimlerinin tarihi bir olayın başlangıcı olduğunu belirten İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş açıklamasında, “Türkiye siyaset tarihi çok çeşitli dönemlerden geçmiştir. Türk milleti üzerinde oluşturulmaya çalışılan her türlü baskı ve otoriteye karşı gerekli cevabı vermiştir. Milletimiz hakkını gasp edenlere, kendine zulüm etme hevesinde olanlara tepkisini göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir. 23 Haziran seçimleri anlayana çok iyi bir ders niteliğindedir. Vatandaşımızın sağduyusunun, siyasal öngörüsünün ve aklının ne kadar ileride olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. Çeşitli hile ve yöntemlerle resmi kurum ve kanallar karıştırılarak iptal edilen İstanbul seçimi, vatandaşımızın siyasal kararlılığı bütün engellemelere rağmen tecelli etmiş ve nihai sonuç değişmemiştir” ifadelerini kullandı.

“BARIŞTAN YANA OLAN TAVRIMIZI ORTAYA KOYDUK”

Seçimleri İstanbul’da İYİ Parti İl Başkanlığında yakından takip eden Örnekbaş seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarında ayrıca, “İstanbul seçimlerinde Millet ittifakı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu tarihi bir zafere imza atarak yaklaşık olarak 800 bin oy farkıyla rakibi Sayın Binali Yıldırım’a karşı seçimin galibi olmuştur. Türkiye siyaset tarihi yeni başlangıca, yeni bir dönüm noktasına bu seçimle beraber girmiş bulunmaktadır. İYİ Parti olarak bu güne kadar toplumsal sağduyudan, toplumsal barıştan yana olan tavrımızı ortaya koyduk” dedi.

“GÜZEL GÜNLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Seçim sonucunun kavganın değil barışmanın vakti olduğunu gösterdiğini vurgulayan Örnekbaş açıklamasında son olarak ise şu cümlelere yer verdi: “Toplumu kutuplaştıran, insanımızı birbirinden uzaklaştıran siyaset dilinin ülkemize verdiği zarar ortadadır. Vatandaşımızın feraset duygusuyla gösterdiği kararlılık ve tercihleri artık kavgaya yer olmadığını göstermektedir. İYİ Parti olarak bugüne kadar toplumumuzun her kesimini kucaklayan bir siyasal anlayışla, vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye, daha iyi bir gelecek için, daha güzel bir ülke olma hayaliyle bütün gayretimizle çalışmaya devam ettik. Bundan sonra da hiç bir ayrışma ve kutuplaşma içerisinde olmadan aynı çaba ve gayretle, Büyük Türk Milletinin gelecek güzel günleri için çalışmaya devam edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 15:40