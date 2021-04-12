Bariyere çarptı 3 yaralı

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolunun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Esat Y. yönetimindeki 34 UF 6522 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptıktan sonra yeşil alana savruldu. Kazada Esat Y. ile yanındaki Volkan T. ve Nedim C. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.