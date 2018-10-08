Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu Baro Evi'nde yapılan Baro Başkanı ve kurul üyelerinin seçimi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kayıtlı 162 delegenin 145'i baro seçimlerinde oy kullandı. Kurulan 3 sandıkta avukatlar yeni Baro başkanını seçmek için pazar günü Baro Evi'ne akın etti. Sandıklar saat 17.00'da kapandı ve sayıma geçildi.Son ana kadar çekişmeli geçen Baro başkanlığı seçimini 83 oy alan Sabri Erhendekçi kazandı. Eski başkan Ferit Atalay ise 53 oy aldı. Başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri seçimi de yapıldı.

Yönetim kurulu üyelerine Halil İbrahim Yılmaz, Bengü Perihan Akşemsettinoğlu, Mert Ali Sarıkaya, Sinan Barut, Zuhal Demirci, Esin Dolapcı, Berk Kutlukkaya, ve Yusuf Renkli seçildi.

Disiplin Kuruluna, Muzaffer Şadi Yücel, Umut Doğuş, Tolga Kocacalıkoğlu seçildi. Denetleme Kurulu'na ise Kemal Ahmet Akşemsettinoğlu, Serdar Kırlıoğlu, Begüm Tunçel seçildi.