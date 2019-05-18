Baro üyeleri Başkan Özcan’a destek verdi

Haber: C. Kutay AYKAN

31 Mart seçimlerinde CHP’den Bolu Belediye Başkanlığına seçilen Tanju Özcan’a her geçen gün tebrik ve başarı ziyaretleri artış göstererek devam ediyor. Gelen ziyaretlerin yoğunluğu nedeniyle bir türlü işine kendisini veremeyen Özcan, çalışmalarını akşamları sürdürmeye başladı.

Bolu Baro Başkanı Sabri Erhendekçi, Baro yönetimi, Komisyon Başkanları ile üyeleri Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bolu Barosuna kayıtlı avukatlardan olan Tanju Özcan’a ziyarette bulunarak, tebriklerini ileterek birde plaket verdiler. Baro Başkanı Erhendekçi; “Başkanımız Baromuz avukatlarından olması bizim için ayrı bir sevindirici olay. Meslektaşımızın böyle bir onurlu göreve gelmesi bizleri mutlu etti. Bundan böyle karşılıklı istişareler yaparak, Bolu için güzel şeylere imza atacağız. Her şey Bolu için güzel olacak” diye konuştu.

Başkan Özcan’da, meslektaşlarının ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek; “Yıllarca TBMM’de Bolu halkının savunuculuğunu yaptım. Bolunun sorunlarını açık açık kürsüden duyurdum. Çok sayıda yazılı ve sözlü önergeler verdim. Şimdi Bolu halkının Belediye Başkanı seçildim. Bolu Barosunun destekleriyle de görevimi en iyi şekilde yapacağımızdan kimse kimsenin endişesi olmasın. Bolu için gerçekten her şey çok güzel olacak” dedi.