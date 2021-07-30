Bartın'da 75 adet araç için özel halk otobüsü toplu taşıma çalışma ruhsatı verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN; Bartın Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 187 sayılı Belediye Meclis kararı gereği, Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ile ilgili olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 30 yıl süreli, yıllık ruhsat yenileme yöntemi ile 75 araç için tek oturum halinde yapılacak, yıllık Özel Halk Otobüsü Toplu Taşıma Çalışma Ruhsatı verilmesi işinin ruhsat verme yöntemi ile gördürülmesi işidir.

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