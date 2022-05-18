Bartın Orman İşletme Müdürlüğü orman yolları üstyapı işleri için ihale düzenleyecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Günye Orman İşletme Şefliği 312, 313 ve 315 kod nolu orman yollarında üst yapı yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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