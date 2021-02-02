Bartın/Merkez'de 96 m² dükkan ihaleyle kiraya verilecek

BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLAN METNİ

Bartın/Merkez'de 96 m² dükkan ihaleyle kiraya verilecek

İdarenin;

Adresi : Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100 MERKEZ/BARTIN

Telefon ve faks numarası :  3782271025 - 3782274013

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bartın İli Merkez İlçe 11 pafta ,336 ada, 6 parsel üzerinde Kırtepe Mahallesi 162.sokak No:2 deki   Mülkiyeti Bartın  Belediyesine ait Yalı Yaşam Merkezinde bulunan 1.Normal Kat, 96 m2, 15 bağımsız bölüm no’lu dükkan 17.02.2021 tarihinde saat 16:00’da  2.750,00 TL+ KDV aylık, 33.000,00 TL+KDV yıllık  muhammen bedel ve 2.970,00 TL geçici teminat miktarı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulüne göre ihale ile kiraya verilecektir.

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